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Son dakika! Basketbolda Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

Son dakika! Basketbolda Hidayet Türkoğlu yeniden başkan

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkan seçildi.

Ankara'da gerçekleştirilen genel kurulda 171 delegeden 108'inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçilirken, Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oy aldı.

Divan başkanlığını Mehmet Baykan'ın yaptığı genel kurulda faaliyet, denetim ve mali raporlar ibra edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu herkese teşekkür ederek, "Basketbol camiası çok iyi bir camia. Oy veren vermeyen herkes baş tacıdır. Basketbolu en iyi yerlere taşımak için birlikte çalışacağız. Buradan herkese sesleniyorum, önümüzdeki hafta oy veren vermeyen herkesin elini sıkmaya geleceğim. Tekrar teşekkür ederim" dedi.

Hidayet Türkoğlu'nun yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

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