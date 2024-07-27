Salih Yıldız yarı finale yükseldi
Erkekler judo 60 kiloda sporcumuz Salih Yıldız, yarı finalde dünya 2 numarası Gürcü rakibi Giorgi Sardalashvili'yi mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi waza-ari puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.
Salih Yıldız, dünya 2 numarası Giorgi Sardalashvili'yi de waza-ari puanıyla mağlup ederek yarı finale çıktı.
Milli sporcu, yarı finalde Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya gelecek.