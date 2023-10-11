Son dakika haberi Fenerbahçe Opet-VakıfBank: 2-3 (MAÇ SONUCU) - Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon VakıfBank! Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 25-23, 22-25, 25-22, 23-25 ve 12-15'lik setler sonucunda devirip dev kupayı 5. kez müzesine götürdü.

Kadınlar voleybolda geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet ile Kupa Voley'i müzesine götüren VakıfBank, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda karşı karşıya geldi.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşma nefesleri keserken, 3-2'lik skorla rakibini deviren VakıfBank şampiyon oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet oldu. Gabi'nin sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skorda dengeyi bulsa da son bölümde Fedorovtseva ile etkili olan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-23 önde tamamladı ve 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sete 5-1'lik seriyle başladı. Eda Erdem'in oyuna dahil olmasıyla toparlanan sarı-lacivertliler, farkı 2 sayıya (13-11) indirince konuk ekip molaya gitti. Mola dönüşü Aslı Kalaç ile üst üste 2 tane blok sayısı kazanan Fenerbahçe Opet, Eda Erdem'in ACE sayılarıyla öne geçti: 14-13. 3-0'lık seriyle yeniden öne geçen (15-16) VakıfBank, üstünlüğü bırakmadı ve seti 25-22 kazanarak 1-1 beraberliği sağladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette Fedorovtseva ile üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet, skoru 15-11'e getirdi. VakıfBank, Stysiak'ın hem savunmada hem de hücumda etkili oyununa Gabi ile cevap verse de son bölümde servislerde başarılı olan sarı-lacivertliler, seti 25-22 üstün tamamladı ve tekrar öne geçti: 2-1

Dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Sarı-lacivertliler, mola dönüşü farkı 5 sayıya (9-4) taşısa da VakıfBank, 16-16'da skoru eşitledi ve ardından öne geçti: 16-17. Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-23 kazanarak tekrar dengeyi sağladı: 2-2.

Final setine Stysiak'ın sayısıyla başlayan Fenerbahçe Opet, karşısında hücumda üstünlüğü ele alan VakıfBank 9-5 öne geçti. Son bölümde 3 maç sayısı hakkı kazanan VakıfBank, seti 15-12 ve maçı da 3-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

ECZACIBAŞI'YI YAKALADI

Şampiyonlar Kupası'nı 5. kez müzesine götüren VakıfBank, bu alanda ezeli rakibi Eczacıbaşı Dynavit'i yakaladı. Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın dev kupada 5 şampiyonluğu bulunurken, Fenerbahçe Opet ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Buse Ünal)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Busa, Van Aalen, Carutasu)

Setler: 25-23, 22-25, 25-22, 23-35, 12-15

Süre: 139 dakika (30, 30, 30, 29, 20)