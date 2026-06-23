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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Selahattin Demirtaş'tan, Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine ret | Son dakika haberleri

        Demirtaş'tan, Kılıçdaroğlu ziyaretine ret

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret etmesi beklenen Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, söz konusu ziyareti kabul etmeyecek

        Kaynak
        anka
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Demirtaş'tan, Kılıçdaroğlu ziyaretine ret

        ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Edirne Cezaevi'nde hükümlü bulunan Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeme kararı aldı.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Habertürk'teki yayında, "Önümüzdeki günlerde Kemal bey, Edirne Cezaevi'nde sayın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Demirtaş ziyaretinin ardından Kemal beyin açıklamasını hep beraber dinleriz" ifadelerini kullanmıştı.

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