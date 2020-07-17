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HaberlerEmlakSon dakika haberi TCMB: Konut fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 23 arttı
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TCMB: Konut fiyat endeksi Mayıs'ta yüzde 23 arttı

TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık yüzde 23.14 arttı. Konut fiyatları İstanbul'da yüzde 16.9, İzmir'de yüzde 24.8, Ankara'da yüzde 24 yükseldi

son dakika
HABERTURK.COM

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Mayıs ayında yıllık yüzde 23.14 arttı. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 6.43 arttı.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3.8, 7.0 ve 7.1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul,Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 16.9, 24.0 ve 24.8 oranlarında artı.

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