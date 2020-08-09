Trabzonspor Kulübü, Rosenborg forması giyen Anders Trondsen'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını; Real Valladolid'de oynayan Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun ise transferleri konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo mavili kulüpten Trondsen için KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen'in kulübümüze transferi konusunda, Rosenborg Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Rosenborg Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 950.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Rosenborg Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, Rosenborg'a ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %10'u, ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Anders Trondsen ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 900.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

CASTILLO KİRALANDI

Trabzonspor, Castillo için ise KAP'a şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2(İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."