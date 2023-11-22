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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Valilik soruşturma başlattı! Kocaeli kız öğrenciye feci darp!

        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!

        Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrenci, sınıf arkadaşı kızı, darp etti. O anlar başka bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, valilik olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi. Genç kızın dövdüğü kıza, "Çok güzel saçların varmış senin" diyerek tokat attığı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:17
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        Valilik soruşturma başlattı! Kız öğrenciye feci darp!
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        Kocaeli'nde olay, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi´nde bulunan Zehra-Emine Öçgüder Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi.

        YERE DÜŞÜRÜP KAFASINA TEKME ATTI

        DHA'da yer alan habere göre 9´uncu sınıftaki kız öğrenciler arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öğrencilerden biri tartışma sırasında, sınıf arkadaşını yere düşürüp, diziyle vurduktan sonra kafasına tekme attı.

        "ÇOK GÜZEL SAÇLARIN VARMIŞ"

        Ardından da, "Çok güzel saçların varmış senin" diyerek tokat attı. Darp edilen öğrenci ise ağladı. O anlar sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ve duyulmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimi inceleme başlattı.

        VALİ YAVUZ'DAN "AKRAN ZORBALIĞI" AÇIKLAMASI

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulda yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Derince'de bir okulda meydana gelen akran zorbalığı ve şiddet içeren görüntülerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmış, fail polis ekipleri tarafından alınmıştır. İlim irfan yuvalarımız olan eğitim kurumlarında bu tür şiddet olaylarının meydana gelmesi kabul edilemez" dedi.

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