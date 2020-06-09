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HaberlerGündemSon dakika haberler... Ormanda feci olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu!
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Son dakika haberi! Sultangazi kent ormanında feci olay!

İstanbul Sultangazi'de feci bir olay meydana geldi. İlçede, Hacı Bektaşı Veli kent Ormanı'nda temizlik görevlisi, boğazı kesik halde bir erkeğe ait cansız beden buldu. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi

sultangazi
İHA

Edinilen bilgilere göre, saat 10.30 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaşı Veli Kent Ormanı'nda temizlik görevlisi boğazı kesilmiş bir erkeğe ait cansız beden buldu.

İHA'nın haberine göre, temizlik görevlileri durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipler yönlendirildi. Şahsın yüzünde yanıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunduğu öğrenildi.

Şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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