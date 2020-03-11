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Sevgilisini kıskanan evli şahıs, evli komşusunu başından vurdu

Adana'da, Hasan Erdemci işe giderken sokak ortasında başından vuruldu. Esrarengiz cinayeti araştıran polis ekipleri, Erdemci'yi öldürdüğü iddiasıyla komşusu Tahsin A.'yı gözaltına aldı. El svap izinde barut kalıntısına rastlanan zanlı Tahsin A. ölenin sevdiği kadınla ilişkisi olduğunu söyledi

adana komşusunu öldürdü
DHA

Adana'da, Hasan Erdemci'yi (45) sokak ortasında başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan komşusu Tahsin A. (49),ölenin sevdiği kadınla ilişkisi olduğunu söyledi.

Olay, 6 Mart'ta Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp işe giden Hasan Erdemci, sokak ortasında silahla başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdemci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EL SVAP İZİNDE BARUT KALINTISI

Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro ekipleri, mahallede araştırma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, katil zanlısının Tahsin A. olduğu belirlendi. Günlük işlerde çalışan Tahsin A., düzenlenen operasyonla yakalandı. El svap izinde barut kalıntısına rastlanan Tahsin A., sorguya alındı.

Hasan Erdemci gibi evli olan Tahsin A., S.D. (40) adlı kadını da sevdiğini söyledi. Tahsin A., ölen Hasan Erdemci'nin de aynı kadınla ilişkisi olduğunu ileri sürdü. Tüm bunlara rağmen cinayet suçunu kabul etmeyen Tahsin A., elde edilen deliller doğrultusunda sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'cinayet' suçundan tutuklandı.

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