Habertürk yazarları Suriye operasyonunu yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmeden sonra Beyaz Saray'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyona destek vermeyeceği açıklaması sonrası bölgede sıcak gelişmeler yaşandı. Habertürk yazarları Fatih Altaylı, Nagehan Alçı ve Muharrem Sarıkaya son gelişmeleri kaleme aldı.

Fatih Altaylı, Nagehan Alçı ve Muharrem Sarıkaya'nın yazıları şöyle:

ALTAYLI: AYIYLA DANS

Türkiye’nin Trump isimli “loose canon” yani “serseri mayın”la olan ilişkisi bana bir Rus atasözünü hatırlatıyor.

“Ayı ile dans edersen dansın ne zaman biteceğine sen değil ayı karar verir”

Bizim durum ise biraz daha vahim.

Sadece ne zaman biteceğine değil, hangi dansın yapılacağına, pistin neresinde dans edileceğine de ayı karar veriyor.

Üstelik sık sık ayağımıza da basıyor.

Ama ona bile itiraz edemiyoruz.

NAGEHAN ALÇI: KUZEY SURİYE OPERASYONU

Türkiye’nin uzun süredir kararlılıkla yürüttüğü dış politika sonuç verdi ve ABD YPG’yi himaye ettiği Suriye’nin kuzey bölgesinden çıkmayı -hem de ışık hızıyla çıkmayı- kabul etti. Öngörülen, çekilmenin bir hafta gibi bir süre içinde gerçekleşeceği.

Trump’ın şizofrenik açıklamalarına takılmayın… Başkan Erdoğan’a son derece olumlu mesajlar verip, çekilme detaylarını netleştiren ABD Başkanı belli ki gün içinde Pentagon ve Dışişleri’nin baskısından bunalıp Türkiye’yi tehdit etti. Ama bu çirkin dil ne adaba ne diplomasiye ne müttefiklik ilişkisine sığar. Türkiye gibi önemli bir aktöre karşı kabul edilemez! Türkiye de bu çirkin üsluba karşı en sert tepkiyi koyacaktır. Sonuçta karar net: Amerikalılar günler içinde Kuzey Suriye’den askerlerini çekiyor ve Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakıyor.

Bu şüphesiz Erdoğan ve O’nun liderliğindeki mevcut Türk devletinin başarısı. 90’ların devletindeki kaos ve keşmekeş yok artık bu topraklarda. Türkiye Cumhuriyeti bugün kendi politikalarını kararlılıkla sistematik olarak uygulama gücü ve dirayeti olduğunu gösteriyor.

MUHARREM SARIKAYA: KUZEY SURİYE'DEKİ OPERASYON ALANI...

Menbiç, Fırat’ın doğusunda ABD ile müzakeresi yapılan ilk alandı...

ABD Başkanı Trump’ın, Menbiç’in PYD unsurlarından temizlenip Türkiye’ye devredilmesine yönelik ilk sözünü vermesinin üzerinden 3,5 yıl geçti.

Bu sürede ABD yönetimi, bırakın çıkarılmayı, PYD unsurlarının Menbiç’te güçlenmesi için elinden gelen çabayı gösterdi.

Türkiye’nin uyarıları sonucu bazen istenmeyen kişilerin kentten çıkarılması sağlanırken, çoğu zaman arzu edilen sonuca ulaşılmadı.

Sonunda bugün Tal Abyad ile Rasulayn arasında ABD ile yapılan devriyeye benzer hareketlerin ötesine geçilmedi.

Özetle saha PYD/YPG/SDG’nin kontrolünde kalan ve gittikçe de sahiplendiği alan haline dönüştü.

Benzer durum Tal Abyad ile Rasulayn arasında Türkiye ile ABD’nin devriye attığı saha için geçerli...