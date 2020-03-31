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HaberlerDünyaSon dakika haberleri! Putin'den ABD'ye koronavirüs için yardım teklifi!
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Putin'den ABD'ye koronavirüs için yardım teklifi!

Son dakika... Kremlin tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye koronavirüs mücadelesi için yardım teklifinde bulundu. ABD Başkanı Trump, Putin'in yardım teklifini kabul etti.

son dakika
Reuters

Son dakika açıklamalarına göre, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in  ABD'ye koronavirüs mücadelesi için yardım teklifinde bulunduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump, Putin'in yardım teklifini kabul etti.

Ayrıntılar geliyor...

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