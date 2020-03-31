Putin'den ABD'ye koronavirüs için yardım teklifi!

Son dakika açıklamalarına göre, Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'ye koronavirüs mücadelesi için yardım teklifinde bulunduğunu duyurdu. ABD Başkanı Trump, Putin'in yardım teklifini kabul etti.
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