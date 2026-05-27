        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Hayat 112 Acil' mobil uygulamasını indirme oranı bir haftada 400 bini geçti

        'Hayat 112 Acil' mobil uygulamasını indirme oranı bir haftada 400 bini geçti

        İçişleri Bakanlığı'nın yerli imkanlarla geliştirdiği "HAYAT 112 Acil" mobil ihbar uygulaması, kullanıma açıldıktan sonraki ilk 7 günde 400 bini aşkın kez indirildi. Uygulamayla vatandaşlar fotoğraf ve video ekleyerek ihbarda bulunabilirken, radar noktaları ve acil durum uyarıları da sistem üzerinden görülebilecek. Bakanlık, uygulamanın tamamen yerli mühendislerle geliştirildiğini ve ihbarlarda kimlik bilgilerinin gizli tutulacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Bir haftada 400 bin indirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 'HAYAT 112 Acil' mobil ihbar uygulaması, bayram öncesi hizmete sunulmasının ardından 7 gün içinde 400 bin indirme sayısını geçti.

        1 HAFTADA 400 BİN

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin 21 Mayıs’ta duyurduğu yen nesil dilekçe portalı 'HAYAT 112 Acil' mobil ihbar uygulamasının indirme oranları 1 hafta içerisinde yarım milyona yaklaştı. Acil ihbar hattının tek bir numarada toplanmasının ardından dijital dünyaya yönelik atılan adımlar çerçevesinde 112, sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkarılarak fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştü. Tüm mobil uygulamaların tek bir çatı altında birleştirilmesiyle dijital bütünlük sağlandı.

        e-Devlet bilgileriyle kullanılan uygulamada 'İlk Yardım İhbarı' tek tuşla fotoğraf veya 10 saniyelik video ekleyip olayın yaşandığı adresi ekleyerek anında polis ekiplerine iletilecek. Güvenlik güçleri hızla olay yerine intikal edecek. İhbarlar e-Devlet üzerinden yapılacağı için dijital dilekçe niteliğinde olacak.

        Uygulamayı IOS ve Android’den indirilmeye başladığı tarihten itibaren 7 gün içinde indirme oranı IOS’da 170 bin, Android’de ise 250 bin oldu. Uygulamada en çok ihbarın geldiği birim emniyet oldu. Sırasıyla, AFAD, Jandarma, İtfaiye, Orman Yangını İhbarı ve Sahil Güvenlik birimlerine ihbar yapıldı.

        En fazla ihbar yapılan şehirler sırasında İstanbul ilk sırada yer alırken mega kenti Ankara, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Kahramanmaraş takip ederek en çok ihbar yapılan ilk 7 şehir arasında yer aldı. AFAD’a en çok ihbar deprem bölgesinden ve deprem yaşanılan şehirlerinden yapıldı. Sahil Güvenliğe en çok ihbar ise sahil şeridi şehirlerinden geldi.

        MERKEZ KIRMIZI KODLA UYARILACAK

        Portalda 7 gün içinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik 400’ün üzerinde ihbar yapıldı. Bu ihbarlar, 112 birimlerince yerel yönetimlere iletildi. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmaması durumunda ihbarlar, birkaç gün içinde HAYAT 112 Acil uygulaması merkezine 'Kırmızı kodla müdahale edilmedi' uyarısı olarak düşecek. Yerel yönetimler müdahale edene kadar bu kırmızı kod uyarısı sistemde kalmaya devam edecek.

        İSTEYEN KENDİSİNİ GİZLEYEBİLECEK

        Uygulama kapsamında ihbarda bulunan vatandaşların kimlik ve kişisel bilgileri, KVKK'ye uygun olarak tamamen gizli tutulacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacak. Vatandaşlar, 'ihbarımı gizli tut' seçeneğiyle gizlilik modunu aktifleştirerek suçla mücadeleye güvenle destek olabilecek. Uygulama üzerinden ihbar yapmak istemeyenler için geleneksel sesli çağrı sistemi de korunuyor. Dijital menülerle vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar, panik anlarında ekrandaki '112 Acil' butonuna dokunarak merkeze anında sesli olarak bağlanabilecek.

        RADARLAR HAYAT 112 ACİL’DE

        Portal sayesinde vatandaşlar, seyahat edecekleri güzergâhlardaki EDS'leri, sabit radarları ve hız koridorlarını tüm şeffaflığıyla telefonlarından görebilecek. Güvenlik gereği arama ve çevirme noktalarının tam konumu verilmeyecek; ancak yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği uygulamada bildirilecek. Uygulama üzerinden seçilecek 5 il ve 5 ilçe için; deprem, sel ve aşırı yağış gibi acil durum uyarıları artık anında alınabilecek. Vatandaşlar merak ettiği kişileri uygulamadan takip edebilecek.

        5 ve üzeri şiddetinde depremin yaşandığı yerin 100 kilometre yarıçapındaki vatandaşlara ‘İyi misin’ mesajı gönderecek. Eş zamanlı olarak sistemde kayıtlı 5 yakınına otomatik ‘Merak etmeyin o güvende’ mesaj iletilecek. Doğal afette iletişim hatlarının yoğunluğu azalacak. İçişleri Bakanlığı mühendislerinin ürettiği yüzde yüz yerli uygulama, hiçbir dış destek alınmadan geliştirildi. Uygulamada İngilizce dil desteği de bulunuyor. Yakın zamanda portala yeni diller de eklenecek.

