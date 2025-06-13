MODİ KAZA BÖLGESİNDE

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kaza bölgesine ulaştı. Yaralılarla görüşen ve olay yerinde incelemeler yapan Başbakan Modi, kazadan dolayı "şaşkına döndüğünü ve üzüldüğünü" belirterek, olayı "kelimelerin ötesinde yürek parçalayıcı" olarak niteledi.