Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji

Son dakika... Hükümet ve Türk İş işçi zammında uzlaştı

Son dakika... Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. 2019 içi yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak

Hükümet ve Türk İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. 2019 içi yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak

 BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: BU GÜZEL BAYRAM GÜNÜNDE HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Emeğe ve alın terine verdiğimiz temel insan odaklı oldu. Emeğe olan saygımız devam edecek. Alın terini kutsal atfeden bir geleneğin temsilcileriyiz. İşçimizin emeğini koruyan asgari ücreti bu sene işçi ve işverenlerimizin ortak uzlaşısıyla 2 bin 20 TL'ye kadar çıkardık. Taşerona kadro sorununu da hamdolsun yine biz çözdük. Sendikalaşma konusunda da hükümetlerimiz döneminde de büyük ilerlemeler kaydettik. Sendikalaşma oranımızı yüzde 9'lardan yüzde 14'lere ulaştırdık. Protokol kapsamında 3 bin 500 TL'nin altında ücret altında işçilerimize 150 TL iyileştirme yapıyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 4 oranında zam yapılması için uzlaştık. İşçilerimiz enflasyon farkı zammı da almıştı. 2019-2020 sözleşmemiz bu güzel bayram gününde hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teklif savaşı hisseleri zıplattı!
ENERJİTeklif savaşı hisseleri zıplattı!
Dünyanın en büyüğü ile Asya'nın en zengini anlaştı
ENERJİDünyanın en büyüğü ile Asya'nın en zengini anlaştı
Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 55 azaldı
ENERJİTürkiye'nin elektrik ithalatı faturası yüzde 55 ...
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde değişiklik
ENERJİElektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma ...
Yüreklerin yangına düşmemesi için "10 numara" uyarı
ENERJİYüreklerin yangına düşmemesi için "10 numara" uyarı
3 bin 500 kadın çalışan istihdam edecek
ENERJİİstasyonları kadınlara emanet edecek
Son dakika! Araç sahiplerine çifte müjde geldi
ENERJİBenzin ve motorine indirim!
SON DAKİKA HABERİ! Araç sahiplerine benzine beklenen indirim geldi
ENERJİBenzine indirim geldi
Son dakika! Yavuz Doğu Akdeniz'de 1.710 metre derinliğe ulaştı
ENERJİYavuz sondaja başladı
Zorlu Enerji, İsrailli Adnit'e ortak oldu
ENERJİZorlu Enerji, İsrailli şirkete ortak oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X