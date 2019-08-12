Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. 2019 içi yüzde 8+4 zam ve seyyanen 150 TL zam yapılacak

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: BU GÜZEL BAYRAM GÜNÜNDE HAYIRLI VE UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Emeğe ve alın terine verdiğimiz temel insan odaklı oldu. Emeğe olan saygımız devam edecek. Alın terini kutsal atfeden bir geleneğin temsilcileriyiz. İşçimizin emeğini koruyan asgari ücreti bu sene işçi ve işverenlerimizin ortak uzlaşısıyla 2 bin 20 TL'ye kadar çıkardık. Taşerona kadro sorununu da hamdolsun yine biz çözdük. Sendikalaşma konusunda da hükümetlerimiz döneminde de büyük ilerlemeler kaydettik. Sendikalaşma oranımızı yüzde 9'lardan yüzde 14'lere ulaştırdık. Protokol kapsamında 3 bin 500 TL'nin altında ücret altında işçilerimize 150 TL iyileştirme yapıyoruz. Yaptığımız görüşmeler neticesinde 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 ikinci altı ay için yüzde 4 oranında zam yapılması için uzlaştık. İşçilerimiz enflasyon farkı zammı da almıştı. 2019-2020 sözleşmemiz bu güzel bayram gününde hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.