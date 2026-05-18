İBB'ye ihale operasyonunda 11 şüpheliye tutuklama talebi!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihalede usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 12'si yakalandı.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11’i hakkında tutuklama talep edilirken, 1 şüpheli hakkındaki adli kontrol işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tutuklamaya sevk edilenler:
* Ayhan Taş (Daire Başkanı)
* Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü)
* Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü)
* Menderes Çakmak (Mühendis)
* Erkan Kavlak (Tekniker)
* Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)
* Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı)
* İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)
Adli kontrole sevk edilenler:
* İsmail Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi) — Sağlık sorunları nedeniyle konutu terk etmeme yönünde adli kontrol sevk.