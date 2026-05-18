        Haberler Gündem Yargı İBB'ye ihale operasyonunda 11 şüpheliye tutuklama talebi!

        İBB'ye ihale operasyonunda 11 şüpheliye tutuklama talebi!

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ihalede usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 12'si yakalandı.

        Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11’i hakkında tutuklama talep edilirken, 1 şüpheli hakkındaki adli kontrol işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Tutuklamaya sevk edilenler:

        * Ayhan Taş (Daire Başkanı)

        * Murat Er (Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü)

        * Hakan Çakır (Elektronik Sistemler Müdürü)

        * Menderes Çakmak (Mühendis)

        * Erkan Kavlak (Tekniker)

        * Erkan Koç (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * İbrahim Yaşaroğlu (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * Muhammet Sertaç Kazıcı (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * Niyazi Baştürk (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * Zeynep Düşmez (İnform Firması Ortağı)

        * İhsan Sabri Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

        Adli kontrole sevk edilenler:

        * İsmail Kurtuluş (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi) — Sağlık sorunları nedeniyle konutu terk etmeme yönünde adli kontrol sevk.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        2 kardeşi ve 1 akrabası öldü... Su kuyusuna ilk inen ağabey faciayı anlattı!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
