İçişleri Bakanlığı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de uyuşturucu madde bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bu kapsamda 341 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, Diyarbakır, Isparta ve Kayseri'de; 146 asayiş timi, 8 komando timi olmak üzere toplam 634 Jandarma personeli ve 13 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Açıklamanın devamında, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle, gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir satıcılarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.