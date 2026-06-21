Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

        İstanbul'da bir akaryakıt istasyonunda bekleyen 3 kişiye otomobilden silahla ateş açıldı. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 07:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gece yarısı silahlı saldırı: 3 yaralı

        Eyüpsultan’da bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

        AKARYAKIT İSTASYONUNDA SALDIRI

        DHA'daki habere göre olay; saat 00.00 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletleriyle istasyonda park halinde bekleyen 3 kişinin yanına, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil yaklaştı.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Otomobilin içerisindeki şüpheliler tarafından, bu kişilere silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler otomobille olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri akaryakıt istasyonunda çalışma yaptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Semiramis Pekkan, köpeğiyle birlikte denizde serinledi

        Geçtiğimiz yıl konulan akciğer kanseri teşhisinin ardından sağlığına kavuşan Semiramis Pekkan, Bodrum tatilinde köpeği Tina ile denizin tadını çıkardı  

        #istanbul
        #Eyüpsultan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Donald Trump: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacak
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        Isparta'da kaza! Ölüler ve yaralılar var
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        "Dünya köklü bir değişim yaşıyor"
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        İddia: Trump yönetimi İsrail muhalefetiyle temas arayışında
        Malatya'da baba dehşeti
        Malatya'da baba dehşeti
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        Meloni ile Trump arasındaki polemik sürüyor
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
        Spreyli gasp!
        Spreyli gasp!
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        Rüşvet iddialarına burs savunması
        120 kamerayla hırsız avı
        120 kamerayla hırsız avı
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        Türkiye'nin Dünya Kupası'na vedası dünya basınında!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        "Kafasına sık. Cesedini 45 gün bulamazlar" Tetikçiye ölüm emri!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Su seviyesi yükseldi akıntı güçlendi... Ölmeden son görüntü!
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar