Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da sahte içki denetimlerinde 5 kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sahte içki denetimlerinde 5 kişi yakalandı

        İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, sahte içki ürettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:08 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da sahte içki satışına yönelik denetimlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Sahte ve kaçak içki ölümlerinden sonra denetimleri sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 30 Kasım'da eğlence yerlerinde yaptıkları denetimlerde, farklı ebatta 18 şişe ile 149 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirdi.

        Yapılan çalışmalarda, 28 Kasım'da bir kişinin alkolden zehirlenip hastaneye kaldırıldığının anlaşılması üzerine, bu kişinin Fatih'te Kalenderhane Mahallesi'nde siyah bir minibüsten içki aldığı tespit edildi.

        Minibüsten belirli saatlerde alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada 1,5 litre ve 0,75 litrelik 2'şer şişe sahte içki ele geçirdi. Minibüsteki E.C, M.R. ve A.C. gözaltına alındı.

        REKLAM

        Öte yandan, Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi'ndeki bir dükkandan içki alan M.B'nin, M.Ö. isimli kadınla birlikte, tükettikleri alkolden zehirlendikleri ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlendi.

        Aynı işletmeden aldığı sahte içkiden az miktarda tüketen Z.S'nin de hastaneye kaldırıldığı tespit edildi.

        Polis, kaçak alkolün satıldığı işletmede şüpheli B.S. ile başka bir işletmenin sorumlusu I.I.P'yi de gözaltına aldı.

        Zanlılar, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Gerçek katili 11 yıl sonra ‘Yüz tanıma’ sistemi tespit etti
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        AB'de 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
        "Cahillik yaptık"
        "Cahillik yaptık"
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Avrupa’da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Gürcistan'da protestolar sürüyor
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        Abdrakadabra'nın ardındaki sihirli hikaye ne?
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        MS çocukları da tehdit ediyor!
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        "Erotik furyasına döneriz"
        "Erotik furyasına döneriz"
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Halı sahadaki kavga kamerada
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Korku sinemasının 10 unutulmaz katili
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi öldü
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Ataşehir'de gecekondu alev alev yandı
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!