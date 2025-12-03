Tekerlekli sandalyedeki bireyi darp ettiler!
Esenyurt'ta 3 kişi otoparkta tartıştıkları, tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 kişi, otoparkta tartıştıkları tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
NEDENİ BİLİNMEYEN TARTIŞMA DARP İLE BİTTİ
DHA'ya göre olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.
3 KİŞİ SALDIRDILAR
Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı.
ÇEVREDEKİLER YARALI VATANDAŞA YARDIM ETTİ
Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.