        Son dakika: İstanbul haberleri: Tekerlekli sandalyedeki bireyi darp ettiler! | Son dakika haberleri

        Tekerlekli sandalyedeki bireyi darp ettiler!

        Esenyurt'ta 3 kişi otoparkta tartıştıkları, tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:07
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 kişi, otoparkta tartıştıkları tekerlekli sandalyeli kişiyi yere düşürüp darp etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        NEDENİ BİLİNMEYEN TARTIŞMA DARP İLE BİTTİ

        DHA'ya göre olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi.

        3 KİŞİ SALDIRDILAR

        Henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile 3 kişiden oluşan grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürerek saldırdı.

        ÇEVREDEKİLER YARALI VATANDAŞA YARDIM ETTİ

        Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

        #Son dakika haberler
