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Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

Fenerbahçe'de ayrılan Jorge Jesus, Portekiz'e döndükten sonra ülke basınına sıcağı sıcağına açıklamalarda bulundu. Jesus, ayrılık sürecine dair önemli ifadeler kullandı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesi Portekiz'e dönen Jorge Jesus'un açıklamaları şöyle:
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    "TÜRKİYE GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

    "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer." 
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    "BANA DEĞER VEREN BİR KULÜPTEN AYRILDIM"

    "Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum."
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    "ALİ KOÇ BANA 'GERİ DÖNECEKSİN' DEDİ"

    "Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi."
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    BREZİLYA'DAN TEKLİF ALDI MI?

    "Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi, Brezilya'dan kimse benimle temasa geçmedi."
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    BREZİLYA MİLLİ TAKIMI HAYALİ Mİ? 

    "Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almaktı. Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım." 
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    "Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim."
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

    "PORTEKİZ'DE ÇALIŞMAYACAĞIM"

    "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlük yapmak söz konusu değil."
  • Son dakika! Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'den ayrılığı sonrası ilk açıklama: Brezilya'dan teklif aldı mı?

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