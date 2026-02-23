Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, 5-2 galip geldiği maçın rövanşında İtalyan ekibi Juventus'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların Çizme deviyle yapacağı mücadelenin hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu. Yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Mücadelede VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev alacak, asistan VAR hakemi ise Fransız Jerome Brissard olacak.

İki takım arasındaki rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak.