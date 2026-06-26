Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Karaal'ın kaçırılmasında 8 adliyeye sevk | Son dakika haberleri

        Karaal'ın kaçırılmasında 10 adliyeye sevk

        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 09:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karaal'ın kaçırılmasında 10 adliyeye sevk

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre İstanbul Maltepe'de evinin önünden kaçırılan ve 36 saatlik operasyonun ardından kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        Daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda 12 zanlı gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Art arda yapılan operasyonlarda 10 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 4'ünün Karaal'ın kaçırılmasında yer alan zanlılar olduğu açıklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 2 otomobil ile 1 minibüsün karıştığı kazada alev alan aynı araçta hayatını kaybeden sürücü Selinay Saral (22), Nilay Bilgin (23) ve Gamze Saklı'nın (19), son görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Suç örgütlerine 48 operasyon! 841 kişiye adli işlem
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        Arda Güler'den tarihi gol!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!
        Evinin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!
        Okullarda karne heyecanı
        Okullarda karne heyecanı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Daha 17 yaşındaydı... Eğlence ölümle bitti!
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Yorucu tatil, tatil olur mu?
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Sürücü arkasına bakmadı... Genç kadının hayatını çaldı!
        Devler her şeyi gizledi
        Devler her şeyi gizledi
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        6 başbakan gördü, koltuğunu kimseye bırakmadı!
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Ünlü oyuncunun adrenalin tatili
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Klimalar Fransa'da nasıl siyasi bölünmeye yol açtı?
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Obama'dan Trump'a: Zihninde bir odam var
        Obama'dan Trump'a: Zihninde bir odam var
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        İşçi alacağında faiz değişecek mi?
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"
        "Watergate bugün 12 saatlik haber olurdu"
        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam
        Microsoft'tan Xbox konsollarına zam