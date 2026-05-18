        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Karabük’te şehit ailelerinin konakladığı otelde gazdan etkilenen 42 kişi tedavi altına alındı | Son dakika haberleri

        Karabük’te şehit ailelerinin konakladığı otelde gazdan etkilenen 42 kişi tedavi altına alındı

        Karabük'te şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen karbonmonoksit gazı sızıntısından etkilenen 4'ü çocuk 42 kişi hastanede tedavi altına alındı. Vali Oktay Çağatay, hastanede ziyaret ettiği şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtirken, olayla ilgili sürecin ilgili kurumlarca takip edildiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:32 Güncelleme:
        Gazdan etkilenen 42 kişi tedavide
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde konakladıkları otelde karbonmonoksit gazından etkilenen şehit ailelerinden 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

        42 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

        AA'daki habere göre olay; Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne'den gelen şehit ailelerinin konakladığı bir otelde karbonmonoksit gazı sızıntısı meydana geldi. Rahatsızlanmaları üzerine Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 4'ü çocuk 42 kişi tedavi altına alındı.

        VALİ BİLGİ ALDI

        Vali Oktay Çağatay, şehit ailelerini, tedavi gördükleri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ve Hastane Başhekimi Erkan Doğan'dan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Vali Çağatay, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini bildirdi.

        Bu arada, şehit ailelerinin gezi programı kapsamında ilçeye geldikleri öğrenildi.

