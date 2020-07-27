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Karayolları’nda milyarlarca liralık ödeme haftası

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, bu hafta piyasaya 4-4.5 milyar TL düzeyinde bir ödeme yapması bekleniyor. Bunun, 2-2.5 milyar TL’sini yol yapımını üstlenen müteahhitler, 1 milyar 800 milyon TL’sini de garanti kapsamında Yavuz Sultan Selim Köprüsü oluşturuyor. HABERTÜRK’ün görüştüğü özel sektör kaynakları, Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin yapılmasını ön gördüklerini belirtti.

köprü

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, yaz mevsimine girerken, müteahhitlere 10-11 milyar TL dolayında borcu bulunuyordu. Karayolları’na, Ramazan Bayramı öncesinde 2 milyar TL, ardından da haziran ayının ilk yarısında 5 milyar TL’lik ek ödenek aktarıldı. Genel Müdürlük, müteahhitlere kısa sayılabilecek bir süre içinde toplam 7 milyar TL ödeme yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, bu hafta 2-2.5 milyar TL’lik bir ek ödenek daha aktarılması bekleniyor. Bu konuda son hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Karayolları’nın, işlemlerin tamamlanması ve ödeneğin serbest bırakılmasının ardından bayram öncesinde müteahhitlere ödeme yapacağı ifade ediliyor.

Sektör kaynakları, Türkiye’nin her yanında şantiyelerde karayolu yatırımlarına yönelik mesainin devam ettiğini, bayram öncesi yapılacak bir ödemeyi beklediklerini kaydetti.

YAVUZ SULTAN SELİM’DE ÖDEME HAFTASI

Bu hafta, İstanbul’a inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de ilgili mevzuat gereğince “garanti” ödemesinin yapılması gerekiyor. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda, garanti ödemelerinde ikili yönteme geçilmişti. Ödemeler, 6 aylık dönemlerle gerçekleştiriliyor. Yılın ilk yarısı için temmuz, ikinci yarısı için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemeleri yapılıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, 2020’nin ilk yarısı için araç geçiş garantisi kapsamında 1 milyar 800 milyon TL dolayında bir ödeme yapılması hesaplanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, İÇTAŞ–Astaldi konsorsiyumu işletiyor. Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otoyolu için de bu tutarda bir ödeme, eylül sonunda ya da ekim ayında yapılacak.

YİD MODELLİ PROJELER

Kamuoyunda, “mega” olarak anılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu,Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi. Devlet, söz konusu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.

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