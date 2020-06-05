DHA

İstanbul, Büyükçekmece'de 18 Mayısta, bir sitede, iddiaya göre, ailesiyle yaşayan E.Ç. (19) erkek arkadaşından hamile kaldı. Olay günü, evinin banyosunda doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi. Ardından doğurduğu bebeğini 3'üncü katta bulunan evinin penceresinden, sitenin bahçesine attı.

SİTE SAKİNLERİ BAHÇEDE GÖRDÜ

DHA'da yer alan habere göre apartman sakini, site bahçesinde gördüğü bebek cesedinin ardından durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bebek cesedinin üzerinde incelemeler başlatarak apartman sakinlerinin ifadelerini aldı.

BEBEĞİN KAN ÖRNEĞİ İLE EŞLEŞTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro dedektifleri, bölgede ve apartmanda yaşayan kişilerden kan örneği aldı. Bebek cesedi ile DNA örneği eşleşen E. Ç. ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Genç kadının ifadesinde, erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığını hamile oluğunu fark etmediğini ve aylar sonra gaz sancısı rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gittiğinde hamile olduğunu söylediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.