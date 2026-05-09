Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kayıp demans hastası gözyaşına boğdu | Balıkesir haberleri | Son dakika haberleri

        Kayıp demans hastası gözyaşına boğdu!

        Balıkesir'de, kayıp olarak aranan demans hastası 70 yaşındaki İsmail Kocabalkan'ın, ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Kocabalkan'ın kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, ölüm nedeni otopsinin ardından kesinlik kazanacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıp demans hastası gözyaşına boğdu!

        Balıkesir'in Edremit ilçesi Camivasat Mahallesi'nde yaşayan demans hastası İsmail Kocabalkan'dan (70), dün öğleden sonra haber alınamadı. Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisinde ulaşamayınca, kayıp ihbarında bulundu.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Kocabalkan için jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), AFAD ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gece yarısı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        SABAH CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Kocabalkan'ın en son görüldüğü Kızılkeçili Mahallesi'ndeki ormanda yaklaşık 4 kilometrelik sarp ve kayalık alanda çalışmalar 3 araç, 6 ekip ve 1 arama kurtarma köpeği ile yoğunlaştırıldı. Saat 09.30 sıralarında Kocabalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        9 saatlik arama çalışmasının sonucunda ölü olarak bulunan Kocabalkan'ın cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kocabalkan'ın cansız beden, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Kocabalkan'ın kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, ölüm nedeni otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ev eşyası taşıdığını sandığı kamyonda kaçak sigara çıktı; 22 milyon lira vergi kaybı cezası kesildi

        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan ev eşyası yüklü kamyonda büyük miktarda gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ile yakalanan şoförler Gani Ünalır (59) ile Hasan T. (38) adli kontrolle serbest kalırken, ürünlerin kendisine ait olduğunu belirten Şevki Ç. (67) tutuklandı. Hakkında 22 milyon 466 bin 6...
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        Moderna duyurdu! Hantavirüs aşısı geliyor
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        'Yüksek sesle müzik dinleme' kavgası ölümle son buldu!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Galatasaray şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Ev sahibi tetiğe bastı! Kadın kiracıyı vurdu!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Ördek Sendromu yaşayanların sayıları artıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye en ağır ceza istendi!
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Huzurevindeki kan donduran olayda bir çalışan tutuklandı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        Dostları Hadise'yi yalnız bırakmadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı