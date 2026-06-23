Kocaeli'de işten eve dönen genç kazada hayatını kaybetti
Kocaeli'de işten çıkıp evine gitmek üzere yola çıkan Kadir Eren Korkmaz'ın kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak refüje ve bariyerlere çarptı. Ekipler, genç sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 23 Haziran 2026 - 13:46 Güncelleme:
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iş çıkışı evine dönmek üzere yola çıkan genç, kontrolden çıkan motosikletinin refüje ve bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti.
İŞTEN ÇIKMIŞTI
İHA'daki habere göre olay; Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. İşten evine gitmek üzere yola çıkan Kadir Eren Korkmaz’ın kullandığı motosiklet, gece saatlerinde D-130 kara yolu Karamürsel istikameti Ulaşlı Gonca mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Motosiklet önce refüje, ardından savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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