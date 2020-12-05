Komşulara silah gösterdi! Korku dolu dakikalar! 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı TOKİ Kümeevler 2227. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde binaya gelen iddiaya göre madde bağımlısı İ.Ç., kız arkadaşı K.Ş.'nin evine girmek istedi. Bunun üzerine rahatsız olan bina sakinlerine tüfek gösteren İ.Ç., daha sonra K.Ş.'nin evine girdi.

POLİSE KAPIYI AÇMADI

İHA'da yer alan habere göre bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu kapıyı açmayan İ.Ç., yanındaki K.Ş. isimli kadın ile beraber eve saklandı. Aradan geçen zamana rağmen evden çıkmayan İ.Ç.'yi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çelik yelek giyen ekipler, bina çevresinde önlem aldı. Özel harekat polisleri ile birlikte eve giren polisler; İ.Ç. ve K.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı. İ.Ç. ve K.Ş. karakola götürülürken, bina sakinleri de rahat bir nefes aldı.

ALKOL VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, alkol ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.