YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başladı. Farklı bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler, bir yandan 2024-2025 KYK yurt başvuruları ile ilgili gelecek açıklamayı bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, yurt ücreti ne kadar? İşte KYK yurt başvuruları hakkında tüm detaylar…