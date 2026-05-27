Malatya'da epilepsi ve şizofreni hastası olduğu belirtilen 24 yaşındaki genç, kaldığı bakım merkezinde ölü bulundu.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

İHA'daki habere göre olay; gece yarısı Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir bakım merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır bakım merkezinde kaldığı öğrenilen 24 yaşındaki Onur O., görevliler tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Onur O.'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.