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Haberler Emlak Son dakika: Mart ayında kiralar ne kadar artacak?
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Mart ayındaki kira artışlarında uygulanacak tavan belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon verileri ile birlikte mart ayında yapılacak kira artışında uygulanacak tavan da belli oldu. Kira artışlarında uygulanan tavan 19 aydır aralıksız yükseliyor.

Son dakika: Mart ayında kiralar ne kadar artacak?
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Borçlar Kanunu’na göre, kira artışları, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) son 12 aylık ortalama değişim oranını geçemez. TÜİK, şubat ayı itibarıyla TÜFE’deki 12 aylık ortalama değişimi yüzde 25.98 olarak açıkladı. Buna göre, mart ayında yapılacak kira artışları yüzde 25.98 oranını aşamayacak.

Kira artışlarına uygulanan tavan, 2020 yılı eylül ayından bu yana 19 aydır aralıksız yükseliyor. 2020 eylül ayında yüzde 11.27 olan kira artış tavanı, geçen yıl kasım ayında yüzde 17.09, aralıkta yüzde 17.71, bu yıl ocakta yüzde 19.60, şubatta yüzde 22.58 oldu. Mart ayında da yüzde 25.98’e yükseldi.

KİRA ARTIŞI TAVANIN ALTINDA DA YAPILABİLİR

Bu oranlar, artış yapılabilecek azami oranları ifade ediyor. Borçlar Kanunu uyarınca, tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli. Bunun anlamı, oniki aylık ortalama değişim oranını aşan kira artış sözleşmeleri geçersiz kabul ediliyor.

Taraflarca artışın nasıl yapılacağı konusunda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak belirlenebilir.

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanacak kira bedeli, hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı, kiralananın durumu ve emsal kira bedelleri göz önünde tutularak belirlenir.

Sözleşmede kira bedeli döviz üzerinden belirlenmişse beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. Beş yıl geçtikten sonra kira bedelinin belirlenmesinde, yabancı paranın değerindeki değişiklikler de göz önünde tutularak hakim kararıyla artış yapılabilir.

Aylara göre kira artış tavanları
2019 2020 2021 2022
Ocak 16,33 15,28 12,28 19,60
Şubat 17,16 14,52 12,53 22,58
Mart 17,93 13,94 12,81 25,98
Nisan 18,70 13,33 13,18
Mayıs 19,39 12,66 13,70
Haziran 19,91 12,10 14,13
Temmuz 19,88 11,88 14,55
Ağustos 19,91 11,51 15,15
Eylül 19,62 11,27 15,78
Ekim 18,27 11,47 16,42
Kasım 16,81 11,74 17,09
Aralık 15,87 12,04 17,71

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