Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Meryem nine yemek yapacaktı... Feci son | Aksaray haberleri | Son dakika haberleri

        Meryem nine yemek yapacaktı... Feci son!

        Aksaray'da, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy, yemek yaparken elbisenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi. 4 çocuk annesi olan Altınsoy'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meryem nine yemek yapacaktı, feci son!

        Aksaray'da yangın, dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi 2622 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında çıktı. Yalnız yaşayan Meryem Altınsoy’ın (91) ocakta yemek yaparken iddiaya göre elbisesi tutuştu.

        ELBİSESİ TUTUŞTU KORİDORA DÜŞTÜ

        Yangını söndürmek isterken iddiaya göre evin koridorunda düşen Altınsoy’un eteğindeki yangın bu kez halıya sıçradı.

        Alevler hızla yayılırken bu sırada Altınsoy’dan haber alamayan yakınları eve gelip kapıyı açtığında yangınla karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi.

        4 ÇOCUK ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

        Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy’un yaşamı yitirdiğini belirledi.

        İncelemenin ardından Altınsoy’un cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        "ÜSTÜNE HALI KAPATMIŞ"

        Olayla ilgili konuşan Altınsoy’un komşusu Necla Serin, “Akrabaları benden yardım istedi. Ben de hemen koştum baktım nine koridorda yatıyor. Üstüne halı kapatmış, o sırada her tarafı yanıyordu. Ben de hortum ile söndürdüm ama ölmüş. Benim karşı komşumdu” diye konuştu.

        #Aksaray
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
