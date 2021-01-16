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Son dakika! Mesut Özil'in geliş tarihi belli oldu!

Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul´a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek. Öte yandan Mesut, sosyal medyadaki logosunu sarı lacivert yaparken Fenerbahçe'den de paylaşım geldi

Son dakika! Mesut Özil'in geliş tarihi belli oldu!

Mesut Özil, Arsenal ile de anlaştı ve Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu kadrosuna katmak için İstanbul´a çağırdı. Özil, sarı lacivertli takımla 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için yarın akşam ya da pazartesi İstanbul'a gelecek.

32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

ÖZEL UÇAKLA GELECEK

Özil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağıyla yarın akşam veya pazartesi günü İstanbul'a gelecek. Uçuş planlamasının yarın tamamlanması bekleniyor. Öte yandan görkemli bir imza töreni için hazırlık yapan sarı lacivertliler, hafta içi Mesut Özil'i 3.5 yıllık süreyle kadrosuna katacak. Mesut´un İstanbul'da Çamlıca'da aldığı villanın tadilatı tüm hızıyla sürerken, oyuncunun ailesiyle birlikte birkaç ay başka bir yerde kalacağı öğrenildi.

LOGOSUNU DEĞİŞTİRDİ

Öte yandan Mesut Özil'den flaş bir hareket geldi. Özil, sosyal medyadaki profil logosunun rengini sarı lacivert yaptı.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabı da "Gel gündüzle gece olalım" paylaşımı yaparak Mesut Özil konusunda taraftarları heyecanlandırdı.

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