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Nisan ayı konut satışları açıklandı

Nisan ayında Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düşerek 85 bin 652 oldu. Yabancıya konut satışındaki düşüş yüzde 60.3'ü buldu

Son dakika: Nisan ayı konut satışları açıklandı
HABERTURK.COM

TÜİK nisan ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde nisan 85 bin 652 konut satıldı. Konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düştü. Satışlar mart ayına göre ise yüzde 18.8 geriledi.

Konut satışları Ocak-Nisan döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 18,6 azalışla 368 bin 867'ye düştü.

Konut satışı, Nisan 2023:

ARDAHAN VE HAKKARİ SON SIRADA

Nisan ayında konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16.3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10 bin konut satışı ve yüzde 11.7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5.8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Ardahan ve Hakkari, 53 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31.5 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3 azalışla 110 bin 859 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ ELDE YÜZDE 39'LUK GERİLEME

İkinci el konut satışları ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.3 azalış göstererek 58 bin 700'e düştü. İkinci el konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.9 düşerek 258 bin 8 oldu.

YABANCIYA SATIŞLAR ÇAKILDI

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 azalarak 2 bin 557'e çekildi. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 792 konut satışı ile İstanbul ve 186 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışı, Nisan 2023:

RUSLAR İLK SIRADA

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ruslar Türkiye'den 817 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 377 konut ile İran, 136 konut ile Ukrayna ve 124 konut ile Irak vatandaşları takip etti.

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