Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31.88 azalarak 330 bin 384 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı rakamlara göre, otomobil satışları, 2019 yılı on ayı sonunda geçen yıla göre yüzde 29.17 oranında azalarak 268 bin 624 adet oldu.

Hafif ticari araç pazarı da, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 41.6 azalarak 61 bin 760 adet seviyesinde gerçekleşti.

2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 49 bin 75 adet olarak kayıtlara geçti. Böylece, 21 bin 571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomotiv pazarı toplamına göre satışlar Ekim ayında yüzde 127.5 oranında artmış oldu.

2019 yılı Ekim ayında otomobil satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 137.94 arttı ve 39 bin 996 adet oldu. Bu dönemde, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 90.66 arttı ve 9 bin 79 adet olarak gerçekleşti.

DİZEL SATIŞLARI AZALDI

2019 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 30.6, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 39.2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 29.4 azalış izlendi.

Ekim ayı sonunda 153 adet elektrikli ve 8 bin 688 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2019 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39.3 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 105 bin 571 adet ile sahip oldu.

2019 yılı Ekim ayı sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 54.74’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 68.58’e ulaştı.

ODD'den yapılan açıklamaya göre, Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 85.8’ini vergi oranları düşük olan A,B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61.5 pay alan C (165 bin 274 adet) segmenti ulaştı.

Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 50.4 pay, 135 bin 353 adet) oldu.

PAZAR TAHMİNİ 500 BİN ADET

2019 yılı Ekim ayı sonunda hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 72.08 pay ile van (44 bin 518 adet),ardından yüzde 12.17 pay ile kamyonet (7 bin 517 adet) ve yüzde 8.04 pay ile minibüs (4 bin 967 adet) ve yüzde 7.70 pay ile pick-up (4 bin 758 adet) yer aldı.

ODD'nin Ekim ayı raporunda yıl sonu beklentisine yer verdi.

Buna göre, 2019 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 450 bin–500 bin adet, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının ise 525-575 adet aralığında olmasının tahmin edildiği kaydedildi.