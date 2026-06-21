YKS sınavına girecekti... Gözyaşları sel oldu!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, YKS'ye yetişmeye çalışan 2 gencin bulunduğu otomobil, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 öğrenciden 19 yaşındaki Fatih İnal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle gencin ailesi gözyaşına boğulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.... Daha Fazla Göster Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, YKS'ye yetişmeye çalışan 2 gencin bulunduğu otomobil, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 2 öğrenciden 19 yaşındaki Fatih İnal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberle gencin ailesi gözyaşına boğulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA) Daha Az Göster