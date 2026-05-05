CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından başlıklar özetle şöyle:

"Değerli milletvekillerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından grubumuzu onurlandıran arkadaşlarımız, televizyonlarından bizi izleyen, radyolarından bizleri dinleyen tüm yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Pazar günü Karabük'te meydanlara sığmayan bir miting gerçekleştirdik. 4 Mayıs itibariyle, 81 il, 973 ilçede sahaya çıktık ve seferberliğimizi başlattık. Bütün örgütümüzün iktidar yürüyüşümüzü nasıl anlattığını görmek istiyoruz.

TÜİK, 4.18 olarak Nisan ayı enflasyonunu açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 32'ye çıktı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 16'ydı. 4 ayda yıllık enflasyona ulaştık. Milletimiz hayat pahalılığı altında eziliyor. Ama her şeyi ben bilirim diyen birisi dün bir açıklama yapmış: Açıklanan kritik veriler, Türkiye ekonomisinin küresel krizlerini yönetme kapasitesini ortaya koymuştur diyor. Allah'tan kork. Dünyada 100 ülkenin yıllık enflasyonu yüzde 5'in altında, Türkiye'nin bir aylık enflasyonu ise yüzde 4.18'e çıkmış.

Vatandaşın aklıyla, vicdanıyla dalga geçiyor. Asgari ücret 4 bin 100 TL eridi, en düşün emekli aylığı 3 bin lira eridi. Ne diyordu, 3 yıl öncekinden daha az ekmek alıyorsanız bana beddua edin diyordu. 3 yılı geçtim Sayın Erdoğan, 3 ayda millet daha az ekmek alır duruma gelmiş. Bu millet sana beddua etmiyor ama senden kurtulmak için Allah'a dua ediyor.

Türkiye yüzde 32.5 enflasyona sahip Avrupa'da yüzde 9 ile Romanya ikinci sırada ve tek haneli. Bizden daha kötü 4 ülke var: Venezuela, Güney Sudan, İran ve Arjantin. Bu 4 ülkeden başka ülke yok enflasyonu bizden yüksek olan. Bütün dünyada gıda enflasyonu yüzde 2.4, ama Türkiye'de yüzde 35 gıda enflasyonu.