Papara soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi
Papara soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 şüpheli için savcılık tutuklama talep etti
Yasa dışı bahis soruşturmasında Papara'nın sahibininde aralarında bulunduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.