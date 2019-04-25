Brent petrolün varili, geçen haftaki 60 dolar seviyesinden hızlı yükselişle uluslararası piyasalarda 75,14 dolara fırladı ve son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Brent petrolde böylece teknik olarak 74,87 ila 75,09 dolar aralığı olarak gösterilen direnç noktası da kırıldı.

Dün 74,57 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,32 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varili saat 11:00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 75,14 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,03 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 5,5 milyon varil arttı.

ABD'de ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil artış gösterdi.

Böylece 13-19 Nisan haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Bununla birlikte, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin ihtiyaç duyduğu kadar petrol ihraç etmeyi sürdüreceğini ve ABD'nin İran petrolünü sıfırlama girişimlerinin sonuçsuz kalacağını ifade etti.

Uzmanlar, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımının İran'ın petrol gelirlerini 10 milyar dolardan fazla azaltacağını öngörüyor.