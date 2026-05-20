        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Samsun'da hakkında kayıp ihbarı yapılan Türkan Yener, derede ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Samsun'da kayıp olarak aranan Türkan Yener, derede ölü bulundu

        Samsun'da 17 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan 85 yaşındaki Türkan Yener, derede hareketsiz halde bulundu. Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ölü bulunan yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:28 Güncelleme:
        Kayıp kadın derede ölü bulundu

        Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın, derede ölü bulundu.

        ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

        AA'daki habere göre olay; Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs gece saatlerinden bu yana haber alınamayan Türkan Yener'in (85) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        HAREKETSİZ BULUNDU

        Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yener'i kaybolduğu yere yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki derenin içinde hareketsiz buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yener'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

