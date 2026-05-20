Samsun'da kayıp olarak aranan Türkan Yener, derede ölü bulundu
Samsun'da 17 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan 85 yaşındaki Türkan Yener, derede hareketsiz halde bulundu. Kaybolduğu noktaya yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta ölü bulunan yaşlı kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Giriş: 20 Mayıs 2026 - 12:28
Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan yaşlı kadın, derede ölü bulundu.
ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ
AA'daki habere göre olay; Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs gece saatlerinden bu yana haber alınamayan Türkan Yener'in (85) yakınlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
HAREKETSİZ BULUNDU
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Yener'i kaybolduğu yere yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki derenin içinde hareketsiz buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yener'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.
