Samsun’da butik sahibi çalışanı tarafından işyerinde ölü bulundu
Samsun'da 52 yaşındaki butik işletmecisi İbrahim Bal, çalışanı tarafından işyerinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bal'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsiye gönderildi
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:26
ÇALIŞANI TARAFINDAN BULUNDU
İHA'daki habere göre olay; Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, butik sahibi olan İbrahim Bal (52), çalışanı tarafından işyerinde hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Bal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
EŞİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ
Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Bal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.
