Serdar Ali Çelikler yazdı: Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Slovenya temsilcisi Mariboru 3-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Maribor karşılaşmasına 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez Fenerbahçe formasını giyerken, performansıyla dikkat çekti! Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin performansını kaleme aldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Slovenya ekibi Maribor ile karşılaştı. Ljudski Stadyumu’nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederken goller İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic’in ayağından geldi.
Altay Bayındır’ın yerine kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat da bir penaltı atışını kurtardı. Maçtan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, ilk maçı da Kadıköy’de 3-1 kazanmayı başarmıştı.
Bu turda Riga FC ile eşleşen Hollanda ekibi Twente, rakibini eleyerek sarı-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi oldu. Fenerbahçe, eşleşmenin ilk maçında 24 Ağustos Perşembe rakibini Kadıköy’de ağırlayacak.
Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin performansını kaleme aldı:
Bir kere maçta seyircinin çıkardığı olaylar nedeniyle yaşanan kesintinin 30 dakika kadar sürmesi hakem skandalıdır. Maçı tatil etmeliydi. Olay, ilk başta Maribor taraftarı tarafından çıkarılmış. Sonra bir grup Fener taraftarı da Maribor'luların başlattığı hadiselere müdahil olmuş. Fenerbahçe de muhtemelen ceza alacaktır maalesef.
Negatif yönleri görmeyelim, pozitiflere bakalım. En başta skor harika.. İrfan Can Kahveci, çok uzun zamandır iyi oynuyor. İstemediği mevkide bana göre gayet yeterli performans veriyor. İsmail, ismi geçen bir sürü yabancı ön liberodan daha iyi kesici. Jayden gayet iyi bir savunmacı. Hücumda da öyle kazma falan değil. Tamam harika bir hücum beki değil ama takım dengesi açısından sağ bek Ferdi/Mert hücum bekleri ise savunmacı bek olarak gayet iyi iş yapar.
Batshu bu sezon ilk kez kendini vererek oynadı. İsmail Hoca bir maç 4-4-2 oynamalı ve Batshu-Dzeko aynı anda sahada olmalı. Lakin öylesi bir durumda ortada Fred-Ismail gibi iki dinamo lazım gelir. Kaleci Irfan Can Eğribayat; Altay'dan daha yetenekli. Güvenilir bir 2. kaleci.. 1. kaleci hem de kaliteli 1. kaleci şart oğlu şart.
Miha Zajc'ın soyadını Kartal olarak değiştirsek garip olmaz. Rıza Çalımbay'ın Yatabare'si; Ziya Doğan'ın Ayman'ı, Capello'nun Panucci'si gibi İsmail Kartal'ın da 'evlat' kontenjanı Zajc. Bu oyuncuyla, daha doğrusu bu tip oyuncularla ne uzar ne kısalırsınız. Tıpkı Osayi gibi.. Ne yapalım İsmail Hoca'nın da 2 evlat kontenjanı olsun.. Güvenilir isim bulmak kolay değil ne de olsa..
Szymanski iyi bir oyuncu. 8 pozisyonunda oynarsa da fayda sağlar. Skoru ne olacak çok merak ediyorum. Ligde 10 golü geçerse şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağlamış olur. O kadar skor yapabilir mi göreceğiz.
Luan Peres'in satılması net olarak doğru olur. Paran varsa Rennes'den Theate; yoksa kiralık Chelsea'den Malang Sarr gibi hızlı ve atletik stoper şart. Benim fikrimi biliyorsunuz Sergio Ramos derim ben her zaman.. O kadar harcama yapmayacaksan da yukarıda saydığım isimler daha mantıklı olabilir..
6 numara ve kaleci transferi dışında kenar forveti iyi olur. Tadic'i de dinlendirirsiniz. İsmail Hoca'nın da istediği olsun. Toko Ekambi ya da onun çapında yedekliği de sorun etmeyecek bir kenar forvet takviyesi ayrıca gerekli..
Kalitesi tartışılmaz 1 ve 6 numara, alternatif bir kenar forvet ve Peres yerine iyi bir sol stoper ile takım kalitesi iyice yükselir. Böylece top tamamen yönetimden çıkar ve gerisi tamamen İsmail Kartal'ın becerisine kalır.