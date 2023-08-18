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Miha Zajc'ın soyadını Kartal olarak değiştirsek garip olmaz. Rıza Çalımbay'ın Yatabare'si; Ziya Doğan'ın Ayman'ı, Capello'nun Panucci'si gibi İsmail Kartal'ın da 'evlat' kontenjanı Zajc. Bu oyuncuyla, daha doğrusu bu tip oyuncularla ne uzar ne kısalırsınız. Tıpkı Osayi gibi.. Ne yapalım İsmail Hoca'nın da 2 evlat kontenjanı olsun.. Güvenilir isim bulmak kolay değil ne de olsa..

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Szymanski iyi bir oyuncu. 8 pozisyonunda oynarsa da fayda sağlar. Skoru ne olacak çok merak ediyorum. Ligde 10 golü geçerse şampiyonluk yolunda önemli bir katkı sağlamış olur. O kadar skor yapabilir mi göreceğiz.