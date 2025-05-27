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        Haberler Spor Transfer Arda Turan resmen Shakhtar Donetsk'te! - Futbol Haberleri

        Arda Turan resmen Shakhtar Donetsk'te!

        Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:58
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        Shakhtar, Arda Turan'ı resmen açıkladı!
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        Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. Ukrayna ekibinin 38 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

        Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Türk futbolunun efsane ismi, 2 yıl görev yaptığı Eyüpspor'u Süper Lig'e taşırken, takımıyla sergilediği başarılı performans sonrası Avrupa'ya yelken açtı.

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