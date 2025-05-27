Arda Turan resmen Shakhtar Donetsk'te!
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. 38 yaşındaki teknik adam, Shakhtar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 27.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:58
Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı. Ukrayna ekibinin 38 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.
Teknik direktörlük kariyerine 2023 yılında Eyüpspor'da başlayan Türk futbolunun efsane ismi, 2 yıl görev yaptığı Eyüpspor'u Süper Lig'e taşırken, takımıyla sergilediği başarılı performans sonrası Avrupa'ya yelken açtı.
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