Kene kabusu 3 çocuk babasını buldu... 52 yaşındaki Lokman Sönmez KKKA'dan hayatını kaybetti
Sivas'ta yaşayan Lokman Sönmez'e yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan ve KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan 52 yaşındaki Sönmez, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi
Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
1 HAFTA ÖNCE TUTUNDU
AA'daki habere göre olay; Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ