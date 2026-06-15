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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sivas haberleri: Kene kabusu 3 çocuk babasını buldu... 52 yaşındaki Lokman Sönmez KKKA'dan hayatını kaybetti - Kırım Kongo Kanamalı Ateşi | Son dakika haberleri

        Kene kabusu 3 çocuk babasını buldu... 52 yaşındaki Lokman Sönmez KKKA'dan hayatını kaybetti

        Sivas'ta yaşayan Lokman Sönmez'e yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan ve KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan 52 yaşındaki Sönmez, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Kene hayattan kopardı, 6'ncı ölüm!

        Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        1 HAFTA ÖNCE TUTUNDU

        AA'daki habere göre olay; Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e (52) yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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        #KKKA
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