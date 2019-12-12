Sosyal konutlar için başvuru tarihi belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ayda 894 TL taksitle 20 yıl vadeli sosyal konut projesine ilişkin başvuru tarihleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başvuruların 15 Aralık - 15 Ocak tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 12, 2019

Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek ve 100 bin adet yapılacak sosyal konutlar için başvuru tarihleri belli oldu.

Yatırım bedeli toplamda 17 milyar 300 milyon lirayı bulan proje için başvurular 15 Aralık 2019 ve 15 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

240 aya varan vadede, aylık 894 TL taksit ve yüzde 10 peşinatla alınabilecek konutlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilimizin tamamında gerçekleşecek bu proje ile inşallah tüm dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapacağız."

2+1 brüt 75 ve 85 metrekare konutların fiyatları 140 bin ile 180 bin TL'den satılacak. 100 metrekarelik 3+1 konutlar için fiyatlar 160 bin - 210 bin TL olacak.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 12, 2019