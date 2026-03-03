Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: TEM’de zincirleme trafik kazası: Hafriyat kamyonu devrildi, iki araç bariyerlere çarptı

        TEM’de zincirleme trafik kazası: Hafriyat kamyonu devrildi, iki araç bariyerlere çarptı

        TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:39 Güncelleme:
        TEM'de zincirleme trafik kazası

        TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrilirken, iki araç ise bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

        ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI

        Kaza saat 08.00’da TEM Otoyolu Eyüpsultan 5. Levent mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Ö. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu esnada aynı yöne seyir halinde olan otomobil ve transit minibüsün sürücüleri de kaza nedeniyle araçlarının kontrolünü sağlayamayınca bariyerlere çarptı. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

        TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen hafriyat kamyonunu yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi. Devrilen hafriyat kamyonu, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kaldırıldı. Ardından trafik ise normale döndü,

        Hamaneyin ölümünün ilan edilmesiyle halk İnkılap Meydanı'nda toplandı

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldüğünün ilan edilmesiyle başkent Tahran'daki halk İnkılap Meydanı'nda toplandı. (AA)

