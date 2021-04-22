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Thodex soruşturmasına gizlilik kararı

Türkiye'deki kripto para borsalarından Thodex'te işlemlerin kapatılmasının ardından savcılığın şirkete başlattığı soruşturma ile ilgili gizlilik kararı alınırken, Reuters'ın Emniyet'e dayandırdığı habere göre şirketin kurucusu 20 Nisan akşamı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

SON DAKİKA! Thodex soruşturmasına gizlilik kararı - Haberler
Thodex soruşturmasına gizlilik kararı
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Reuters / HABERTURK.COM

İstanbul Emniyeti, kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen savcılık soruşturması kapsamında şirket binasına girildiğini ve gerekli işlemlerin yürütüldüğünü söyledi.

Thodex'teki bazı yatırımcıların avukatı olan Oğuz Evren Kılıç borsanın kurucusunun yurtdışına çıktığını ve borsa kullanıcılarının savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Reuters'ın Emniyet'e dayandırdığı habere göre şirketin kurucusu 20 Nisan akşamı Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti

Şirket 20 Nisan'da alt yapı çalışmaları dolayısıyla işlemleri 6 saat süreliğine durduğunu açıklamış ardından 21 Nisan'da ise "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.
Kılıç'ın verdiği bilgiye göre Thodex'in yaklaşık 391,000 aktif kullanıcısı bulunuyordu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'te gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

SALI GÜNÜ YURTDIŞINA GİTTİ

Kılıç, Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in Salı günü İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına gittiğini ancak nerede olduğunun bilinmediğini ifade etti.

Kullanıcıların paralarını borsadan çekemediğini ve hesaplarına ulaşamadığını ifade eden Kılıç, "Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. En kısa sürede tüketici mahkemesinde davamızı açacağız. İki süreç bir arada yürüyecek. Hem tüketici mahkemesinde dava yürüyecek, hem de suç duyurusu yürüyecek. Zaten Türkiye'nin birçok yerinde binlerce suç duyurusu yapılmış durumda" dedi.

Sabah erken saatlerde hata mesajı veren Thodex'in internet adresinde ilk olarak dün yayımlanan açıklamadan oluşan tek bir sayfa yer alıyordu.

Yaklaşık dört yıldır faaliyet gösteren Thodex'in açıklamasında "dünya çapında bilinirliği olan" banka ve fonların borsaya ortaklık teklifinde bulunduğu ifade edilerek, "Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 gün sürecektir" denildi.

Şirket internette yer alan "olumsuz haberlerin" gerçeği yansıtmadığını, kullanıcıların varlıkları konusunda "endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını" belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Dünden itibaren Özer'in sosyal medyada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafın dolaşması üzerine Bakan Çavuşoğlu da bir açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." dedi

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