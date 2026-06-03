Trabzonspor Noah Saviolo ile anlaştı!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Vitoria'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için kolları sıvayan Trabzonspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo'yu kadrosuna katıyor...
Portekizli Saviolo, bordo-mavili ekiple 5 yıllık anlmaya varırken; kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı da mutlu sonla noktalandı.
BONUSLARLA 10 MİLYON EURO!
Transfere dair son detayları aktaran Hasan Tüncel, "Trabzonspor, Saviolo ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Oyuncu cuma günü İstanbul'a gelip resmi sözleşme imzalayacak." dedi. Bordo-mavililerin genç oyuncu için Vitoria'ya bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.
5 yıllık anlaşmaya imza atacak Saviolo'nun ise yıllık 1.5 milyon Euro kazanacağı bildirildi.
Saviolo geçtiğimiz sezon 36 maçta 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 316 dakika sahada kaldı.