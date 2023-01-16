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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

Forvete Aboubakar için bekleyişini sürdüren Beşiktaş'ta stoper için de çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Braga'dan Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor.

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  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Beşiktaş'ta transfer çalışamaları devam ediyor.
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Siyah-beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılığının ardından forvete eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı almak için bekleyişini sürdürürken stoperde de hareketli gelişmeler yaşanıyor.

     
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaşlı kurmaylar, Braga'dan Vitor Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor.
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    27 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibi kapıyı 7 milyon Euro'dan açarken ilk olarak 2 milyon Euro öneren siyah-beyazlılar, teklifi 3 milyon Euro'ya yükseltti. 
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Braga'nın 5 milyon Euro'ya kadar indiği belirtilirken oyuncunun menajeri ve Portekiz ekibi ile görüşmeler devam ediyor.  
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Oyuncunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken siyah-beyazlılar bu transfer için orta yol bulmaya çalışıyor.
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    ABOUBAKAR'DA GÖZLER FESİHTE

    Beşiktaş'ta ana gündem maddesi ise Vincent Aboubakar...
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Wout Weghorst'un Manchester United'a transferinin ardından eski golcüsü ile temasa geöen siyah-beyazlılar, mutlu sona çok yakın.
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Aboubakar ile 2.5+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro maaşta anlaşan Kartal, Kamerunlu yıldızın Al Nssr ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor.
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

    Aboubakar ile Al Nassr arasında kontrat feshi için son görüşmelerin yapıldığı belirtilirken yıldız oyuncunun bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor
  • Son dakika transfer gelişmeleri! Beşiktaş'ta Tormena pazarlığı sürüyor

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