Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rashica misillemesi!

Norwich, 27 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bosnervis bedeli talep ederken, sarı-lacivertliler bu rakamı aşağıya çekmek için uğraşıyor.

6 Şurada Paylaş!









ERDEN TİMUR: G.SARAY'I ÇOK İSTİYOR AMA...

Bu arada G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kosovalı oyuncunun son durumu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Rashica, G.Saray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.