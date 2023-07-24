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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rashica misillemesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Rashica misillemesi!

        Haftalardır peşinden koştuğu Wilfried Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, ezeli rakibine Milot Rashica misillemesi ile yanıt vermeyi planlıyor.

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 10:08
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        Türk futbolu, tarihinin en hareketli transfer dönemlerinden birini geçirirken, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı takviyeler çok konuşuldu.

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        Son olarak Galatasaray, uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha'yı kadrosuna katarak ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı atarken, sarı-lacivertliler ise karşı hamle yapmaya hazırlanıyor.

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        Kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde yer alan Milot Rashica'yı transfer etmeyi planlıyor.

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        Fenerbahçe'nin, bonservisi Norwich City'de bulunan Kosovalı kanat oyuncusunu ikna etmeye yakın olduğu öğrenilirken, İngiliz kulübü ile bonservis pazarlığı yapılıyor.

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        Norwich, 27 yaşındaki oyuncu için 10 milyon euro bosnervis bedeli talep ederken, sarı-lacivertliler bu rakamı aşağıya çekmek için uğraşıyor.

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        ERDEN TİMUR: G.SARAY'I ÇOK İSTİYOR AMA...

        Bu arada G.Saray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Kosovalı oyuncunun son durumu ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Rashica, G.Saray'ı çok istiyor ama bonservis konusu biraz yüksek. 23 yaşındaki oyuncuya 10 milyon euro verirsiniz, Angelino, Szymanski gibi... Belli yaştaki oyuncular için rakamı düşürmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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        Rashica, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çekti.

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        Sarı-kırmızılı formayla toplam 30 resmi maçta görev yapan tecrübeli futbolcu, 6 gol, 7 asistle şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

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